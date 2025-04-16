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 | Yusuf Özgür Bülbül

TBMM'de Can Atalay gerilimi: Metnin katip üyeye okutulması yok hükmündedir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle yaşanan dayanışma ortamı, beklenmedik bir gelişmeyle gerildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili okudukları metin nedeniyle tepki gösterdi ve hukuki işlem başlatacağını duyurdu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 19:58

TBMM'de Can Atalay gerilimi yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay kararının katip üyeye okutulmasını eleştirdi. Kurtulmuş bu durumu "Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı" olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

"İÇTÜZÜK’E VE TEAMÜLLERE AYKIRIDIR"

Meclis Başkanı Kurtulmuş şunları kaydetti:

“Süreyya Önder’in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul’da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul’un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmış, ayrıca 17 Nisan 2025 tarihinde de Genel Kurul’un toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalanmıştır. Genel Kurul’da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu’nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez’e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur.

https://x.com/NumanKurtulmus/status/1912534721667493959

"HUKUKA AYKIRI BİR UYGULAMA"

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. Genel Kurul’da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır.

TBMM'de Can Atalay gerilimi: Metnin katip üyeye okutulması yok hükmündedir!

Ayrıca; İçtüzük’ün 15’inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler. Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı’nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez.

"HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR"

TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis’in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez’i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum.”

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Sıkça Sorulan Sorular

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?
Başkanlık Divanı toplam 15 üyeden oluşmaktadır; bir Başkan, dört Başkanvekili; üç İdare Amiri; yedi Katip üye.
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