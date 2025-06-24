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 | Banu İriç

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Komisyonun detayları görüşüldü

Türkiye'nin terörden arındırılması sürecinde TBMM'de kurulacak komisyon için görüşmeler sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüştü.

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TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Komisyonun detayları görüşüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 21:16

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" sürecinde izlenecek adımların Meclis ayağının görüşülmesi için dikkat çeken bir toplantı yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtuluş grubu bulunan partilerin grup başkanları ve başkanvekillerini kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Komisyonun detayları görüşüldü


"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE KURULACAK KOMİSYON GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis'te gerçekleşen görüşmede, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinde yapıcı bir üslubun benimsenmesine ilişkin konuların ele alındığı TBMM'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin etaylar görüşüldü.
Görüşmeye, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen katıldı.

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#türkiye
#tbmm
#terör
#güvenlik
#komisyon
#Yasama
#Politika
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