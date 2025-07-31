AK Parti komisyon üyelerini belirledi! İşte tam liste...

Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşılıyor. DEM Parti, MHP ve CHP'nin ardından AK Parti de komisyon üyelerini belirledi. Grup Başkanı Abdullah Güler, listeyi açıkladı. Görev alacak 21 kişilik listenin verildiğini belirten Güler, "Önümüzdeki hafta ilk toplantı gerçekleşecek. Terörsüz Türkiye sürecine en sağlam desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Güler'in açıklamalarından satır başlıkları

Komisyonda Marmara bölgesinden 4 milletvekili olacak. Her bölgeden belirli sayıda olmasına özen gösterdik.

Önümüzdeki hafta ilk toplantı gerçekleşecek. Terörsüz Türkiye sürecine en sağlam desteği vereceğiz.

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