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 | Merve Yaz

Terörsüz Türkiye komisyon mesaiye başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Tarihi bir dönüm noktasındayız'

Türkiye'nin terörden arındırılmasına yönelik atılan tarihi adımlardan sonra TBMM'de kurulan komisyon bugün ilk toplantısına başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunarak net mesajlar verdi. Silah bırakma sürecinin pazarlık sonucu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, “Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu süreç Türk’ün de Kürt’ün de geleceğini şekillendirecek bir beka meselesidir. Ortak acımızı artık ortak bir umuda dönüştürme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:12

Terörsüz sürecini Meclis çatısı altına taşıyacak olan komisyon, 48 üyesiyle mesaisine bugün başladı. Yapılan ilk toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk aranacak.

Terörsüz Türkiye komisyon mesaiye başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Tarihi bir dönüm noktasındayız'

'nın ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlanacak. Toplumsal entegrasyon tartışılacak. Sürecin sonunda ulaşılacak nokta, bir af ya da cezasızlık olmayacak.

Terörsüz Türkiye komisyon mesaiye başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Tarihi bir dönüm noktasındayız'

Türkiye'nin terörden arındırılmasına yönelik atılan tarihi adımlardan sonra 'de kurulan komisyon bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başlıkları:

"Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir.

Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk.

Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir. Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur.

Terörsüz Türkiye komisyon mesaiye başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Tarihi bir dönüm noktasındayız'

'ORTAK ACILARIMIZI UMUDA DÖNÜŞTÜRELİM'

İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.

Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır.

Terörsüz Türkiye komisyon mesaiye başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Tarihi bir dönüm noktasındayız'

HER BİLGİLENDİRME ŞEFFAF YAPILACAK

Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir.

Yeter ki her görüş birlik ve beraberliğe işaret etsin. İnanıyorum ki katkı veren herkes bu milletin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir. Her kimlik burada söz söyleyebilecek.

Bugün burada tüm siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız buradadır. Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız.

Bir diğer ilkemiz açıklık olmalıdır. Diğer ilkemiz çoğulculuk olmalıdır. Çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi TBMM Meclis Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kamuoyunu yerinde zamanında doğru bilgilendirmek önceliklerimiz arasında olmalıdır."

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ETİKETLER
#türkiye
#tbmm
#terör
#Pkk
#Silah Bırakma
#Toplumsal Entegrasyon
#Politika
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