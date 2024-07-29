Tezkere sonrası diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

29 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 21:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin süreceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin artarak süreceğini kaydetti.

SOMALİ TEZKERESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK unsurlarının Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, önceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

TSK, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verecek.