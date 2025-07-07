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 | Baran Aksoy

Tüm gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Tüm gözler Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kritik "Terörsüz Türkiye" zirvesine çevrildi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dem Parti'nin 'imralı' heyetini kabul edecek.

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Tüm gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:41

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken gözler bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kritik görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı , bugün saat 15’te DEM İmralı heyetini kabul edecek. Yapılacak görüşmede; heyetinden ve yer alacak.

SÜREÇTEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Erdoğan-DEM parti görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak. Terör örgütü 'nın silahları nerede ve nasıl bırakacağı konusu masada olacak. Ayıca kaç teröristin silah bırakacağı da değerlendirilecek.

Tüm gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

DİĞER SİYASİ PARTİLERİ DE ZİYARET EDECEKLER

İmralı heyeti bu görüşmenin ardından siyasi partilerle de görüşme gerçekleştirecek. O görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

HEYET DÜN ÖCALAN'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan terör örgütü PKK'nın silah bırakması öncesi DEM Parti İmralı heyeti, Teröristbaşı 'la görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na gitti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Öcalan'ın avukatı Özgür Faik Erol yer aldı.

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ETİKETLER
#pkk
#erdoğan
#dem parti
#abdullah öcalan
#pervin buldan
#mithat sancar
#Terörsüz Türkiye
#Politika
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