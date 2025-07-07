Tüm gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Tüm gözler Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kritik "Terörsüz Türkiye" zirvesine çevrildi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dem Parti'nin 'imralı' heyetini kabul edecek.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken gözler bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kritik görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15’te DEM İmralı heyetini kabul edecek. Yapılacak görüşmede; DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

SÜREÇTEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Erdoğan-DEM parti görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın silahları nerede ve nasıl bırakacağı konusu masada olacak. Ayıca kaç teröristin silah bırakacağı da değerlendirilecek.

DİĞER SİYASİ PARTİLERİ DE ZİYARET EDECEKLER

İmralı heyeti bu görüşmenin ardından siyasi partilerle de görüşme gerçekleştirecek. O görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

HEYET DÜN ÖCALAN'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan terör örgütü PKK'nın silah bırakması öncesi DEM Parti İmralı heyeti, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na gitti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Öcalan'ın avukatı Özgür Faik Erol yer aldı.