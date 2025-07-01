Tunç Soyer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bomba iddia! Cemil Tugay şikayet etmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski başkan Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturmanın yeni belediye başkanı Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlatıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

120 KİŞİ YAKALANDI

Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu çok sayıda kişi, bu sabah gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada gözaltı kararı verilenlerden 120 şüphelinin yakalandığı diğerlerinin ise arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk, usulsüzlük ve terör soruşturmasının, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın şikayetiyle iddia edildi. Tugay’ın eski başkan Tunç Soyer ve ekibi hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

YARKADAŞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İddiayı ortaya atan isim ise gazeteci Barış Yarkadaş oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "İlginç bir süreç… CHP’yi zora sokacak gelişme…

İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı.

Tugay, İZBETON ve diğer iştiraklerle ilgili ŞİKAYETÇİ oldu.

Tunç Soyer dönemine dair şikayetlerde bulunan Cemil Tugay’ın verdiği bilgiler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında “müşteki” olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un olduğu öğrenildi."

https://x.com/barisyarkadas/status/1939940178786668755