Türk siyaset sahnesine bir parti daha katıldı! Yusuf Halaçoğlu 'Kutlu Parti'yi kurdu

13 Haziran 2024 20:55 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:04

Türk Tarih Kurumu (TTK) eski Başkanı, MHP eski Milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı önüne gelerek yeni partisinin kuruluşunu duyurdu.

Resmi başvurusunu yapan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Halaçoğlu, “Bugün Kutlu Parti adıyla kurduğumuz partinin başvurusunu İçişleri Bakanlığı’na yaptık. Allah hayırlı eylesin. İnşallah ülkemize faydalı olacaktır. Çünkü eğitimden hukuk sistemine, tarımdan hayvancılığa, sağlıktan ekonomiye, göçmen meselelerine kadar her konuda çok ciddi çalışmalar hazırladık. İktidara yönelik olarak bu parti kurulmuştur. Türkiye genelinde partimize geniş bir katılım vardır. Böyle bir anlayışla partimizi kurduk. İnşallah onaylanacak" dedi.

Halaçoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Partimiz sağ, sol, merkez gibi menfurların hepsini bir kenara atmış durumdadır. Hiçbirini kabul etmiyoruz! Batının empoze ettiği kavramların hiçbirini benimsemiyoruz. Türkiye’yi düze çıkaracak bir anlayışla bütün vatanseverleri, inancına, soyuna sopuna bakmadan ama bu vatanını gerçekten seviyorsa, bu millete gerçekten fedakarca davranış içerisindeyse herkesin başımızın üzerinde yeri vardır diyoruz."

"AİDATLARLA PARTİ AYAKTA DURACAK"

"Mümkün olduğunca partiye üye yapmak istiyoruz ve onların aidatlarıyla, destekleriyle parti ayakta duracaktır. Biz birden fazla maaş alanları kabul etmiyoruz. Gereksiz danışmanları kabul etmiyoruz. Partilere doğrudan doğruya devlet yardımı yapılmasını istemiyoruz. Kendi imkanlarıyla seçimlere girsinler. Hukuk sistemimiz tamamen müstakil olacaktır. Parlamenter sistemi savunuyoruz."

"KİMSEYLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİZ"

"Hiçbir muhalefet partisi ile muhatap olmayız. Biz muhalefete muhalefet yapacak bir parti olarak çıkmıyoruz. İktidar yanlış yapıyorsa yanlış, doğru yapıyorsa doğru deriz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kimseyle ağız dalaşına da girmeyiz."

Partinin isminin nasıl ortaya çıktığına dair bilgi veren Halaçoğlu, "Kutlu kelimesi biliyorsunuz Türkçe bir kelimedir. Her zaman herkesin kullandığı bir kelime… İyilik, güzellik, bolluk anlamına geliyor" dedi.