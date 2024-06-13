AK Parti'den Özgür Özel'in 'Cumhur İttifakı' sözlerine tepki: Saygısız siyasi saldırganlık

13 Haziran 2024 15:57 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:04

Siyasette yerel seçimlerden sonra yumuşayan hava yeniden gerildi. MHP'yi ittifaka davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bahçeli'ye yönelik söylediği "Suç ortağını bize doğru itme" sözüne AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarına cevap verdi. Özel'in kullandığı 'suç ortağı' ifadesinin saygısız bir siyasi saldırganlık olduğunu söyleyen Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarını da yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM ETMEKTE"

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sayın Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin ardından gündemdeki gelişmelere ilişkin dün yazılı bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın temaslarını saygıyla karşıladıklarını söyleyen Devlet Bahçeli, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" ifadelerini kullandı.

Normalleşmenin önündeki engelin MHP olduğunun düşünülmesi halinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirten Bahçeli, buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek vererek "Ne olursa olsun daima yanında ve arkasındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün yaptığı açıklamada MHP liderinin tartışmalara neden olan sözlerini değerlendirdi. Bahçeli'yi ittifaka davet eden Özgür Özel, "Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. İttifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz" şeklinde konuştu.