Son dakika! CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye manidar ittifak çağrısı! İsterse bize katılabilir

13 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları tartışma konusu olmuştu.

CHP Genel BaşkanıÖzgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Gaziler Çalıştayı'nda soruları yanıtladı. CHP lideri, Bahçeli'nin 'normalleşme' açıklamalarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

'BELLİ Kİ CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUNLAR VAR'

Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye İttifakı'na katılabilir. Kimse bize ittifak önermesin" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" açıklamasını yapmıştı.