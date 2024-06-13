Özgür Özel'in çağrısı sonrası MHP'den zehir zemberek sözler: 'Haddini bildiren cevap' diyerek paylaştı

13 Haziran 2024 13:36 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bahçeli'ye manidar bir göndermede bulunarak, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye İttifakı'na katılabilir. Kimse bize ittifak önermesin" ifadelerini kullandı.

'SEVİYENİ İYİCE ALÇAKLAŞTIRDIN'

MHP kanadından tepki gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından 'Özgür Özel’e haddini bildiren cevap' başlığıyla bir yazı paylaştı. İşte zehir zemberek sözlerin yer aldığı o yazı: "Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak aklınca seviyemize inmemekten bahsetmişsin.

Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın. Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun.

'NEFESİNİ BOŞUNA TÜKETİYORSUN'

Lakin nefesini boşuna tüketiyorsun. Sahte kabadayılıkla bizi ürküteceğini sanıyorsan aldanıyorsun. İşi gücü, ülkeye yarar getirecek siyaseti bir kenara bırakıp bizimle uğraştığına göre; bizden adamakıllı korkuyor, tırsıyorsun. Tıpkı tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallayan korkaklara benziyorsun. MHP’nin iç işlerine karışma hadsizliğin de cabası…

'SEN ÖNCE KENDİ PARTİNE BAK'

Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak Yerel Seçimlerin rüzgârında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin. Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş. Ama şu sıralar kapıldığın kibir ve gurur yüzünden ayağın yerden kesilmiş. Kibrin ve enaniyetin, gözünü kör etmiş.

Gerçekleri göremiyorsun. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel... Bunlar; korkaklık, gurur ve öfkedir.

Sende bunların üçü de var.

'HODRİ MEYDAN ÖZGÜR EFENDİ'

Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Korkaklar; duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin. Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et!

Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin."