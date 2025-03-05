TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: Öcalan'dan DEM Parti'ye uyarı geldi

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de gündemin masaya yatırıldığı Medya Kritik programında önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Bu hükümet PKK'yı bitirdi!' diyen Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rasyonel bir siyasetçi olduğuna dikkat çekti. Atik ise "Öcalan'dan DEM Parti'ye uyarı geldi" dedi...

TGRT Haber’de Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci/Yazar Nazif Okumuş, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar önemli değerlendirmelerde bulundu. Programda konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, hükümetin terörle mücadele ve dış politika başarısına vurgu yaptı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de PKK lideri Abdullah Öcalan'ın DEM Partililere uyarıda bulunduğunu ifade etti.

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖDÜ KOPUYOR"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, yeni süreçte DEM Parti'nin diline çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Küçük, “Öyle anadilde eğitim ya da Öcalan'a özgürlük vb. sözler olmaz” dedi. İsrail'in de Suriye'de varlık gösterecek durumu olmadığını kaydeden Küçük, “İsrail'in şu an Türkiye'den ödü kopuyor” değerlendirmesini yaptı.

"BU HÜKÜMET PKK'YI BİTİRDİ!"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, hükümetin siyasi ve dış politika başarılarının önemine değinerek, “Bu hükümet PKK'yı bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan rasyonel bir siyasetçi. Erdoğan Esad'ın devrileceğini biliyordu” şeklinde konuştu.

"ÖCALAN'DAN HASSAS DİL UYARISI"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de "dil" uyarısı yaptı. Atik, "Türkiye Suriye'de inanılmaz bir alanı kontrol ediyor. DEM Parti'de yoğun bir trafik var toplantılar yapıldı. Öcalan DEM'lileri hassas dil kullanılması için uyardı. Vekillere 'Barışı halka anlatın' mesajını verdi ifadelerini kullandı.