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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:50

Türkiye ve Irak enerjide yol haritasını netleştiriyor: Ceyhan küresel enerji üssü olacak, Kerkük hattı Basra'ya uzatılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel gelişmeler ışığında enerji ilişkilerini güçlü bir boyuta taşıdıklarını belirten Bayraktar, Kerkük-Ceyhan hattının Basra'ya uzatılacağını ve Kalkınma Yolu'nun stratejik bir "enerji yolu" olarak inşa edileceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Türkiye ve Irak enerjide yol haritasını netleştiriyor: Ceyhan küresel enerji üssü olacak, Kerkük hattı Basra'ya uzatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:50

, ile arasında enerji alanında önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. , Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, bölgesel gelişmelerin arz güvenliğini her zamankinden daha kritik hâle getirdiği bu dönemde Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerini yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşıdıklarını ifade etti. 

Türkiye ve Irak enerjide yol haritasını netleştiriyor: Ceyhan küresel enerji üssü olacak, Kerkük hattı Basra'ya uzatılacak

KERKÜK-CEYHAN HATTI BASRA'YA UZATILACAK: HÜRMÜZ'E GÜÇLÜ ALTERNATİF

Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye ve Irak enerjide yol haritasını netleştiriyor: Ceyhan küresel enerji üssü olacak, Kerkük hattı Basra'ya uzatılacak

Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasını Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturulması açısından önemli gördüklerini belirten Bakan Bayraktar, "Milli şirketimiz TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasını, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı, ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü hâline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Irak enerjide yol haritasını netleştiriyor: Ceyhan küresel enerji üssü olacak, Kerkük hattı Basra'ya uzatılacak

STRATEJİK ENERJİ YOLU İNŞA EDİLECEK

Bakan Bayraktar, Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğal gaz ve güzergâh boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir "enerji yolu" olarak inşa etmekte kararlı olduklarını da vurguladı. Bakan Bayraktar, "Yeni Irak hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

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#ankara
#Türkiye
#Irak
#Bakan Bayraktar
#Kerkük Ceyhan
#Politika
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