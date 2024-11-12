Türkiye'den Azerbaycan çıkarması! Riyad'dan sonra durak Bakü: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi'ne katılacak

12 Kasım 2024 00:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 00:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a gitti. Erdoğan burada Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılacak.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü!

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Suudi Arabistan​'ın başkenti Riyad​'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın bir sonraki durağı Azerbaycan​ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü​'ye gitti.

HAYDAR ALİYEV HAVALİMANI'NA İNDİ

Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN ÇIKARMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye gitti.