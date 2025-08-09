Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Türkiye'den Azerbaycan - Ermenistan açıklaması: Tarihi bir fırsat

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa yönelik imzalanan ortak deklarasyondan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakanı Nikol Paşinyan, Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasına dair 'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’de imzalanan barış anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık rafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Türkiye'den Azerbaycan - Ermenistan açıklaması: Tarihi bir fırsat

"BÖLGESEL BARIŞ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

İki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için Washington'da imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Azerbaycan - Ermenistan açıklaması: Tarihi bir fırsat

"TARİHİ BİR FIRSAT"

Bakanlığın açıklamasında "Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." denildi.

Son dakika | Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı
ETİKETLER
#türkiye
#Ermenistan
#azerbaycan
#barış anlaşması
#Abd
#Güney Kafkasya
#Politika
