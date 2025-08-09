Türkiye'den Azerbaycan - Ermenistan açıklaması: Tarihi bir fırsat

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasına dair Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD’de imzalanan barış anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık rafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BÖLGESEL BARIŞ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

İki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için Washington'da imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"TARİHİ BİR FIRSAT"

Bakanlığın açıklamasında "Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." denildi.