Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye’den İsrail’e sert tepki: "Yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz!" Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da terör saldırıları gerçekleştirdiği ve Filistinli sivilleri katlettiği belirtildi. Netanyahu hükümetinin işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği ifade edildi. İsrail'in Filistin halkını yıldırmayı amaçladığı ve bölgede barış ile istikrarı hedef aldığı vurgulandı. Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'deki mezaliminin cezasız kalmaması ve faillerin hesap vermesi için çağrı yapıldı.

"FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN KATLEDİLMESİNİ KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria’da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, Filistin halkını yıldırmayı amaçlamakta ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef almaktadır. İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.