Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ateşkesin sonuna gelindi! Pakistan'dan kritik müzakere açıklaması: 'Hala İran'dan cevap bekliyoruz'

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu için İran’ın katılım kararının kritik olduğunu açıkladı. 22 Nisan’da sona erecek ateşkes öncesi İslamabad’ın arabuluculuk çabaları hız kazanırken, Tahran’ın resmi cevabı bekleniyor.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 22:16

Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ile arasında devam edip etmeyeceği merak edilen müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Tarar, yazılı açıklamasında taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmesi beklenen bir sonraki müzakere turunu işaret ederek, "İran heyetinin İslamabad’daki müzakerelere katılımına ilişkin resmi cevabını hala bekliyoruz. Pakistan, arabulucu olarak İranlı yetkililerle sürekli temas halinde ve diplomasi ile diyalog yolunu izliyor" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Ateşkesin sonuna gelindi! Pakistan'dan kritik müzakere açıklaması: 'Hala İran'dan cevap bekliyoruz'

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin olarak, bir sonraki müzakere turunun İslamabad'da gerçekleştirilmesini beklediklerini ve İran heyetinin katılımı için resmi cevabı beklediklerini belirtti.
Pakistan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabulucu rolünü üstleniyor ve İranlı yetkililerle temas halinde.
Bir sonraki müzakere turunun Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması bekleniyor.
Pakistan, İran liderliğini ikinci tur görüşmelere katılmaya ikna etmek için çaba gösteriyor.
İki hafta süreli ateşkesin 22 Nisan TSİ 02.50'de sona ereceği ve İran'ın müzakerelere katılım kararının kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
ABD ve İran heyetleri daha önce 11 Nisan'da İslamabad'da ilk tur görüşmelerini gerçekleştirmiş, ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştı.
"KARAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

Tarar, ateşkesin 22 Nisan TSİ 02.50'de sona ereceğinin altını çizerken, "İki haftalık sona ermeden önce İran’ın müzakerelere katılma kararı kritik önem taşıyor" dedi.

Tarar, "Pakistan, İran liderliğini ikinci tur görüşmelere katılmaya ikna etmek için samimi çabalar sarf etti ve bu çabalar sürüyor" dedi.

ABD’li ve İranlı heyetler, söz konusu müzakerelerin ilk turu kapsamında 11 Nisan’da İslamabad’da bir araya gelmişti. Yaklaşık 21 saat süren ve yüz yüze görüşmelerin de gerçekleştirildiği temaslar ardından herhangi bir somut sonuca ulaşamamıştı.

