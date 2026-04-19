Pakistan'dan haberlere diplomatik çağrı: Şerif müzakereler için Pezeşkiyan'ı aradı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şerif, Pakistan’ın bölgesel barış için "dürüst arabuluculuk" kararlılığını yineledi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 22:46

Başbakanı Şahbaz Şerif, ’ın ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin ikinci turuna heyet göndermeyeceği yönünde çıkan haberlerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'ın ABD ile yürütülen müzakerelerin ikinci turuna heyet göndermeyeceği yönündeki haberlerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Şahbaz Şerif, görüşmede İran'ın ABD ile yürütülen müzakerenin ilk turuna güçlü bir heyet göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şerif, Pezeşkiyan'ı İran ve ABD arasında arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ile yürütülen görüşmeler hakkında bilgilendirdi.
Pakistan Başbakanı, ülkesinin bölgesel barış ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik dürüst ve samimi çabalarını sürdürme kararlılığını koruduğunu vurguladı.
HABERLERE DİPLOMATİK ÇAĞRI

Pakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şerif’in görüşmede ABD ile yürütülen müzakerenin ilk turuna İran’ın "güçlü bir heyet" göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarılarak, Şerif’in Pezeşkiyan'ı İran ve ABD arasında arabuluculuk çabaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ile yürütülen görüşmeler hakkında bilgilendirdiği ifade edildi. Şerif ayrıca, Pakistan’ın bölgesel barış ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik dürüst ve samimi çabalarını sürdürme kararlılığını koruduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı krizi! İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor
Dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda: ABD ve Pakistan'dan önemli katılım
