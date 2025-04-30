Türkiye'den İsrail'e Suriye uyarısı: Saldırıları sona erdirin

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik hava saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, bölge ülkelerinin hassas dönemden geçen Suriye'nin güvenliği ve istikrarına katkı vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Suriye'de barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini bildiren Keçeli, İsrail'in de Suriye'nin birliğini hedef alan saldırıları sona erdirmesi çağrısını yaptı.

Orta Doğu'da gerilim artarak devam ediyor. Gazze'de katliam yapan İsrail, Suriye'nin güneyine de peş peşe hava saldırıları gerçekleştiriyor. İsrail savaş uçakları son olarak Dürzileri koruma iddiasıya Suriye'nin başkentini hedef aldı. Şam yakınlarındaki bölgeye düzenlenen hava saldırılarına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye’de istikrarın tesisi için İsrail'in bu ülkeye yönelik gerçekleştirdiği birlik ve bütünlük çabalarına zarar veren hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGE ÜLKELERİ VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Türkiye'nin Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancının tam olduğu mesajını veren Keçeli, Suriye’nin "hassas" döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görevin, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemek olduğunu kaydetti.

"SURİYE'YE SALDIRILARI SONA ERDİRİN"

Keçeli paylaşımının devamında, "Bu çerçevede, İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.