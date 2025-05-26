Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? Son ankette çarpıcı sonuçlar: İlk sırada bakın hangi parti var

Asal Araştırma şirketi tarafından yapılan son anket, dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. 26 ilde gerçekleştirilen ankette vatandaşlara, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" soruldu. Araştırma sonuçları çarpıcı sonuçlar verdi. İşte detaylar...

Asal Araştırma şirketinin son anket sonuçları, vatandaşların siyasete olan güveninin azaldığı sonuçlarını verdi. Araştırmaya göre, vatandaşların üçte biri, Türkiye'nin sorunlarına hiçbir siyasi partinin çözüm getiremeyeceği görüşünde.

26 ilde, 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

SİYASİ PARTİLERE GÜVEN AZALIYOR

Ankette katılımcılara yöneltilen ikinci soru çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaşların %34,7'si "Hiçbiri" yanıtını verdi. "AKP çözer" diyenlerin oranı %26 olurken, "CHP çözer" diyenlerin oranı ise %17,5'te kaldı. Anket sonuçlarına göre siyasi partilere olan güven azalıyor.





İşte siyasi partilere göre çözüm bekleyenlerin oranları:



Hiçbiri: Yüzde 34,7



AK Parti: Yüzde 26



CHP: Yüzde 17,5



DEM Parti: Yüzde 4,6



MHP: Yüzde 4,3



İYİ Parti: Yüzde 1,4



Zafer Partisi: Yüzde 1,2



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1



Diğer: Yüzde 1,5



Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 7,8