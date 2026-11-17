Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti’den istifa eden belediye başkanları yarından sonra AK Parti'ye katılan isimler arasına girecek. TGRT Haber Gündem özel programında AK Parti’ye katılacak belediyeler tek tek sıralandı.

Tekirdağ’ın yanında Muğla ve Antalya’nın AK Parti’ye geçeceği konuşulurken 2 ilçe daha listeye eklendi.

YENİ YOL GRUBU'NDAN DA İSİMLER VAR

Gazeteci Mahmut Aydın şunları söyledi:

Şimdi kulislerde en çok dile getirilen konu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Perşembe günü yapılacak il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddiası. Bu durum şimdilik bir sürpriz ya da olasılık olarak konuşuluyor. Zamanlama konusunda henüz net bir takvim belirtilmemiş olsa da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı'nın da AK Parti'ye geçebileceği kulislerde yer alıyor.

Liste gittikçe uzuyor ancak bu arada AK Partililer başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. Pek çok il ve ilçeden; Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya diğer partilerden belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinden katılım talebi olduğunu, ancak bunların hepsinin kabul edilmediğini belirtiyorlar. Yani açıkçası süreci oldukça titiz yürütüyor ve kendi ifadeleriyle "ince eleyip sık dokuyorlar". Şimdi bu gelişmeleri bekliyoruz. Milletvekili düzeyinde ise bildiğim kadarıyla, tamamına yakını eskiden AK Partili olan Yeni Yol Grubu'ndan bazı isimlerin de geçiş yapabileceği konuşuluyor.

PERDE ARKASI PAZARLIKLAR

Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de iki kadın milletvekiliyle muhalefetten görüşmüştü. Özellikle partisinin yeni imajında senin de yazdığın gibi yeni ana vatan imajını gösterebilmek için özellikle başörtülü milletvekilleriyle görüştüğünü biliyoruz ama o pazarlıkların da sonuçlanmadığını görüyoruz. Bu arada hani dediğim gibi perde arkasında pazarlıklar, görüşmeler devam ediyor. İlerideki günlerde bunları peyderpey gerek grup toplantısında olsun gerekse AK Parti'deki teşkilat toplantılarında olsun göreceğiz.

DEMRE GELİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise şunları söyledi:

Antalya'da Belediye Başkan Vekili'nin de geçeceğini söyleyeyim. Hatta tek başına. Özlem Hanım. O da geliyor. İhtimalle değil artık yani. Büşra Özdemir. Belediye Başkan Vekili. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir. Yanında biriyle daha geliyor. Demre Belediye Başkanı. O da Fahri Duran ve 8 Belediye Meclis üyesiyle beraber Perşembe günü AK Parti'ye katılacaklar. Biri yeni partiden istifa edip gelen Candan Yüceer, biri de CHP'den istifa edip gelen Büşra Özdemir AK Parti üyesi olacak.

BODRUM DA LİSTEDE

Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise şunları söyledi:

Başkan yardımcılarından bir tanesi, sanırım Hasan Basri Bey, bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağını açıklamasının ardından "Kimdir bu?" diye epey bir kulis yapılmıştı. Mesela o zaman benim aklımda bir isim vardı; henüz zikredilmedi, şu anda bu stüdyoda da dile getirilmedi. Ben açıkçası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olma ihtimalini hâlâ düşünüyorum. Zaten Bodrum olursa sanki beraber olur gibi.