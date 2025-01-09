Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Müsavat Dervişoğlu'na sert sözler

09 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:45

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözlerle cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına gerilim müziği koyan Yıldırım, "Biz senin nasıl bir dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git tasmanı tutanlara dansözlük yap" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP​ lideri Devlet Bahçeli​'ye yönelik sözlerine cevap verdi. Dervişoğlu'na sert sözlerle tepki gösteren Yıldırım, paylaşımına "Biz senin dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git, tasmanı tutanlara dansözlüğünü yap" notunu düştü.

Yıldırım paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bizim kimseye eyvallahımız yok. Değerlerimize davamıza sahip çıkıyoruz. Hepinizin bildiği gibi dağılan kabilesini toparlayabilmek için kuduz köpek gibi havlayan bir Müsavat. Kuduz köpek bugün liderimize ve davamıza saygısızlık yapma cürretinde bulundu. Müsavat iki yıl önce biz cenazede yanımıza gelip liderimizin elini öpmek için izin istedi. Kaşla göz arasında aradan sıyrılıp liderimizin elini öpüp ortadan kayboldu.

"BELANI BİZDEN BULMA"

Eğer şimdi öptüğün o ele saygısızlık yapma cürretinde bulunuyorsan o elinin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkma cürretinde bulunamazsın. Biz senin dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git, tasmanı tutanlara dansözlüğünü yap! Belanı da bizden bulma! Bizim değerlerimize, bizim davamıza, bizim liderimize laf söyleyene had bildiririz. Kimse bizim sınırlarımızı ihlal etmeye kalkışması