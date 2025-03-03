Ümit Özdağ cezaevinden fotoğraf yolladı! Kendini siyah Amerikalılara benzetti

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlamasıyla 21 Ocak'tan bu yana tutuklu olan Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ'ın ilk cezaevi fotoğrafı ortaya çıktı. Özdağ annesi ve kız kardeşiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde çekildiği fotoğrafı gazeteci Saygı Öztürk'e bir mektupla birlikte yolladı.

Sözcü yazarı Öztürk, söz konusu fotoğrafı, Özdağ'ın kaleme aldığı mektupla birlikte köşesinden paylaştı. İşte Özdağ'ın o mektubu:

KANTİNDE ÇOK ŞEY VAR AMA!..

"Silivri soğuk mu? Çok soğuk. Ancak cezaevi iyi organize olmuş. Görevliler profesyonel işlerini aidiyetle yapıyorlar. 24 saat sıcak su var. Yemekler oldukça iyi. Kantinden temin edilebilecek çok şey var. Ancak kantinde adalet ve özgürlük, muhalefet mensubu, ikinci sınıf yurttaşlar için yok. Çünkü bizim durumumuz 1960'lı yıllara kadar ABD'nin güney eyaletlerinde yaşayan siyahi Amerikalılara benziyor. Anayasal ve yasal haklarımız askıya alınmış durumda. Suçsuz olduğum için adaletten bir şey beklemiyorum. Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar."