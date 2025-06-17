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 | Baran Aksoy

Ümit Özdağ davasında mütalaa değişti!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ davasında 2’nci duruşmada savcılık makamı mütalaasını değiştirdi. Özdağ için kararın beklendiği duruşmada son durum ne? İşte detaylar...

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Ümit Özdağ davasında mütalaa değişti!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 11:46

Tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Kararın beklendiği duruşmada son durum ne? İşte detaylar...

MÜTALAA DEĞİŞTİ!

Savcı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını bu duruşmada değiştirdi. Savcılık makamı Ümit Özdağ’ın paylaşımlarıyla “Kayseri Olaylarını” tetiklediği ve “Zincirleme şekilde Halkın bir kesimini alenen düşmanlığa tahrik” suçunun sabit olduğunu iddia etti. Tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu.

Ümit Özdağ davasında mütalaa değişti!

İŞTE İSTENEN CEZA

Bir önceki duruşmada Ümit Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak savcı 2. Duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Ümit Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

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