Ümit Özdağ davasında mütalaa değişti!

Tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Kararın beklendiği duruşmada son durum ne? İşte detaylar...

MÜTALAA DEĞİŞTİ!

Savcı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını bu duruşmada değiştirdi. Savcılık makamı Ümit Özdağ’ın paylaşımlarıyla “Kayseri Olaylarını” tetiklediği ve “Zincirleme şekilde Halkın bir kesimini alenen düşmanlığa tahrik” suçunun sabit olduğunu iddia etti. Tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu.

İŞTE İSTENEN CEZA

Bir önceki duruşmada Ümit Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak savcı 2. Duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Ümit Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.