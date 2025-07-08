Ümit Özdağ'ın MİT davasında yeni gelişme

Libya’da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ suçlamadan beraat etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 26 Şubat 2020'de 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada, Meclis'teki basın açıklamasında, "Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.

İKİ KİŞİNİN RÜTBESİNİ VE İSİMLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

26 Şubat 2020'de 27. Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada TBMM'de basın açıklaması yapan Ümit Özdağ, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp, şehit olduklarını söylemişti.

Özdağ hakkında, MİT mensubu olan iki kişinin isimlerini vermesinden dolayı 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27/2 maddesince re'sen soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmıştı.