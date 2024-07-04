'Üsküdar Belediyesi gayrimenkullerini satıyor' iddiasına belediyeden cevap

04 Temmuz 2024 20:23 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 20:33

Üsküdar Belediyesi'nden dev arsa ve konut satışları! Eski Belediye başkanı Hilmi Türkmen ifşa etti

Üsküdar Belediyesi'nden dev arsa ve konut satışları! Eski Belediye başkanı Hilmi Türkmen ifşa etti

Geçtiğimiz dönemde AK Parti'nin yönetiminde olan Üsküdar Belediyesi'nde gayrimenkul krizi yaşandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üsküdar eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, belediyeye ait bazı gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını iddia etti. Satışa çıkarılan gayrimenkullerin listesini de yayımlayan Türkmen mesajında, "Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor." dedi.

"AKLA İLK GELEN ÇÖZÜM SATIŞ MI?"

Belediyeye kısa sürede eserler kazandırdığını belirten Türkmen, "Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı?

Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak." diyerek eleştirilerini sıraladı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN CEVAP GELDİ

Türkmen'in 'yeni yönetim belediyenin gayrimenkullerini satıyor' iddiasını yalanladı. Konutların satış yapılmak üzere alındığı ifade edilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır.

Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir.

Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır.

"DENGE TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEN KURULMUŞ"

Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur.

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışları yapılmıştır.

Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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