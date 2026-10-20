Üsküdar Belediyesi’nde Başkan Vekili seçimi: Cumhur ittifakının adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

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İstanbul
İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin AK Parti’nin itirazı üzerine verdiği karara göre Üsküdar Belediyesi’ndeki belediye başkan vekili seçimi yenilenecek.
Üsküdar Belediyesi'nde, trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in yerine başkanvekili bugün yapılacak.
AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur ittifakının adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.