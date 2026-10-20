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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:33

Üsküdar Belediyesi’nde Başkan Vekili seçimi: Cumhur ittifakının adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar Belediyesi'nde üçüncü kez başkanvekili seçilecek. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur ittifakının adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

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Editor
 Murat Makas
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Üsküdar Belediyesi’nde Başkan Vekili seçimi: Cumhur ittifakının adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:33

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin ’nin itirazı üzerine verdiği karara göre ’ndeki belediye başkan vekili seçimi yenilenecek.

HABERİN ÖZETİ

Üsküdar Belediyesi’nde Başkan Vekili seçimi: Cumhur ittifakının adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin AK Parti'nin itirazı üzerine aldığı kararla Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilenecek.
Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçimi, trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in yerine yapılacak.
AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur ittifakının adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

SEÇİM YENİLENİYOR

Üsküdar Belediyesi'nde, trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in yerine başkanvekili bugün yapılacak.

AK Parti İstanbul İl başkanı Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur ittifakının adayını açıkladı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

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ETİKETLER
#AK Parti
#Üsküdar Belediyesi
#abdullah özdemir
#İstanbul 2. İdare Mahkemesi
#Dündar Ziya Gültekin
#Politika
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