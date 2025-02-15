Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden alındı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, yerine ise Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, 'Van Büyükşehir Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirilmesine Dair Basın Açıklaması' başlığıyla yaptığı duyuruda şunları kaydetti:

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle;

Abdullah Zeydan Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nn 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

VALİ BALCI BELEDİYEYE GELDİ

Görevden alınan Abdullah Zeydan’ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Vali Ozan Balcı, belediye binasına girdi. Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.