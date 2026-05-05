Veli Ağbaba'nın Plan Bütçe Komisyonu konuşmasında sahte para gerilimi: Tekne görüntüsüne de açıklaması var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk çeyrek verilerinin sunumu için toplandı.
Sunum öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ekonomi eleştirisi yapma şekli toplantıya damga vurdu. Üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafının bulunduğu 500 ve 5 bin lira banknotları gösteren Ağbaba, Türk Lirası'nın değer kaybettiğine yönelik eleştirilerde bulunarak 200 lirayla 5 dolar bile alınamadığını belirtti.
Ağbaba şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası'nın en önemli görevi TL'nin değerini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak. Bu euro, bizim 50 liramıza eşit. Türk Lirası'nın ne hale geldiğinin küçük bir örneği bu."
Veli Ağbaba'nın getirdiği banknotlara AK Partili vekillerden tepki geldi. AK Partili vekiller tarafından banknot basma yetkisinin sadece Merkez Bankası'nda olduğu ifade edilerek, Veli Ağbaba'nın banknot basma eyleminin sahte parayı üretimi olarak değerlendirildiğini ve Türk Ceza Kanunu'nun 197'inci maddesi uyarında suç olduğu ifade edildi.
Konuşması sırasında bazı milletvekillerinin kendisinin de yer aldığı teknede çekilen görüntüleri hatırlatmaları üzerine Ağbaba, "Teknede kendi paramla eğleniyorum. Kendi paramızla tatil yapmışız. Hiç utanacağımız bir şey yok. Tekneye bindim mi? Bindim. Kiminle? Eşimle, çoluğumla çocuğumla bindim. Kime ne?" ifadelerini kullandı.
Antalya Konyaaltı’nda Tünektepe Teleferik Tesisi’nde 12 Nisan 2024’te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saat sonra kurtarıldığı teleferik kazası meydana gelmiş, CHP lideri Özgür Özel, kazayı araştırmak üzere, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan bir heyeti görevlendirmişti.
2024 yılında çekildiği belirlenen görüntülerde CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın Muğla’nın Göcek bölgesinde bir yat içerisinde içki içtikleri ortaya çıkmıştı.
Eğlencenin yapıldığı sırada Antalya’da teleferik kazası sonucu havada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan operasyonunun devam ettiği öne sürülmüştü.