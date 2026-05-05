TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk çeyrek verilerinin sunumu için toplandı.

HABERİN ÖZETİ Veli Ağbaba'nın Plan Bütçe Komisyonu konuşmasında sahte para gerilimi: Tekne görüntüsüne de açıklaması var TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu öncesinde CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin eleştirileri ve AK Partili vekillerin tepkisi öne çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafı bulunan banknotları göstererek Türk Lirası'nın değer kaybettiğini iddia etti ve 200 lirayla 5 dolar bile alınamadığını belirtti. Ağbaba, gösterdiği euro banknotunun 50 liraya eşit olduğunu ifade ederek, TL'nin durumunu eleştirdi. AK Partili vekiller, Ağbaba'nın banknotları göstermesini sahte para üretimi olarak değerlendirerek Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğunu savundu. Veli Ağbaba, teknede çekilen görüntüleriyle ilgili olarak, kendi parasıyla ailesiyle eğlendiğini ve utanacak bir şeyi olmadığını belirtti. Haberde ayrıca, CHP lideri Özgür Özel'in görevlendirdiği heyetin teleferik kazasını araştırmak üzere görevlendirildiği ve kazanın olduğu dönemde CHP'li vekillerin teknede eğlendiği görüntülerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Sunum öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ekonomi eleştirisi yapma şekli toplantıya damga vurdu. Üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafının bulunduğu 500 ve 5 bin lira banknotları gösteren Ağbaba, Türk Lirası'nın değer kaybettiğine yönelik eleştirilerde bulunarak 200 lirayla 5 dolar bile alınamadığını belirtti.

"1 EURO BİZİM 50 LİRAMIZA EŞİT"

Ağbaba şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası'nın en önemli görevi TL'nin değerini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak. Bu euro, bizim 50 liramıza eşit. Türk Lirası'nın ne hale geldiğinin küçük bir örneği bu."

"CEZA KANUNU'NA GÖRE SUÇ"

Veli Ağbaba'nın getirdiği banknotlara AK Partili vekillerden tepki geldi. AK Partili vekiller tarafından banknot basma yetkisinin sadece Merkez Bankası'nda olduğu ifade edilerek, Veli Ağbaba'nın banknot basma eyleminin sahte parayı üretimi olarak değerlendirildiğini ve Türk Ceza Kanunu'nun 197'inci maddesi uyarında suç olduğu ifade edildi.

TEKNE GÖRÜNTÜLERİ: UTANACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK

Konuşması sırasında bazı milletvekillerinin kendisinin de yer aldığı teknede çekilen görüntüleri hatırlatmaları üzerine Ağbaba, "Teknede kendi paramla eğleniyorum. Kendi paramızla tatil yapmışız. Hiç utanacağımız bir şey yok. Tekneye bindim mi? Bindim. Kiminle? Eşimle, çoluğumla çocuğumla bindim. Kime ne?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Konyaaltı’nda Tünektepe Teleferik Tesisi’nde 12 Nisan 2024’te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saat sonra kurtarıldığı teleferik kazası meydana gelmiş, CHP lideri Özgür Özel, kazayı araştırmak üzere, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan bir heyeti görevlendirmişti.

2024 yılında çekildiği belirlenen görüntülerde CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın Muğla’nın Göcek bölgesinde bir yat içerisinde içki içtikleri ortaya çıkmıştı.

Eğlencenin yapıldığı sırada Antalya’da teleferik kazası sonucu havada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan operasyonunun devam ettiği öne sürülmüştü.