Antalya’da bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde 12 Nisan 2024’te teleferik faciası yaşandı. Yaşanan elim kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi saatlerce havada mahsur kalmıştı. Kazaya ilişkin görevlendirilen CHP heyetine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin ortaya atılan iddialar ise oldukça vahim...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Antalya'da can pazarı yaşanırken, içkili eğlence yapmışlar! CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarının alem görüntüler ortaya çıktı Antalya'da yaşanan teleferik faciasının ardından CHP'ye yönelik ortaya atılan iddialar ve CHP lideri Özgür Özel'in tatilde olduğuna dair görseller gündeme geldi. Antalya'da 12 Nisan 2024'te teleferik kazası yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybedip 174 kişi mahsur kalmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazayı araştırmak üzere 10 milletvekilinden oluşan bir heyet görevlendirmişti. CHP lideri Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Milletvekili Veli Ağbaba'nın Göcek'te bir yat içerisinde içkili eğlence düzenlediği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntülerin, Antalya'daki kazada mahsur kalanların kurtarılması operasyonunun sürdüğü saatlerde çekildiği ileri sürüldü.

10 KİŞİLİK VEKİLDEN OLUŞAN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasını araştırmak üzere, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini açıklamıştı.

"İÇKİLİ MÜZİKLİ EĞLENCE" İDDİASI

Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın Muğla’nın Göcek bölgesinde bir yat içerisinde görüldükleri görüntüler, sosyal medyada son günlerde gündem oldu.

Özel, Başarır ve Ağbaba’nın içkili eğlence düzenlediği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, Antalya’da teleferik kazası sonucu havada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan operasyonunun devam ettiği saatlerde çekildiği ileri sürüldü.