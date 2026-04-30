Antalya'da can pazarı yaşanırken, içkili eğlence yapmışlar! CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarının alem görüntüler ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya’da bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde 12 Nisan 2024’te teleferik faciası yaşandı. Yaşanan elim kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi saatlerce havada mahsur kalmıştı. Kazaya ilişkin görevlendirilen CHP heyetine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin ortaya atılan iddialar ise oldukça vahim...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasını araştırmak üzere, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini açıklamıştı.
Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın Muğla’nın Göcek bölgesinde bir yat içerisinde görüldükleri görüntüler, sosyal medyada son günlerde gündem oldu.
Özel, Başarır ve Ağbaba’nın içkili eğlence düzenlediği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, Antalya’da teleferik kazası sonucu havada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan operasyonunun devam ettiği saatlerde çekildiği ileri sürüldü.