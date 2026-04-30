DMD hastası Ahmet Sami’nin umudu destek kampanyası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzurum’da yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım, ilerleyici kas kaybına neden olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. Yürümekte zorlanan ve günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyan Sami, buna rağmen eğitimine devam ederek hayata tutunuyor.
Erzurum Valiliği onayıyla 26 Eylül 2025 tarihinde başlatılan yardım kampanyasında hedeflenen tutarın yüzde 48’i toplandı. Yetkililer, hastalığın ilerlemeden tedavi sürecine başlanabilmesi için kampanyanın kısa sürede tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.
Ahmet Sami’nin en büyük hayali ise iyileşip yeniden koşabilmek ve çocukluğunu doyasıya yaşayabilmek.
Babası
Halil İbrahim Yıldırım
05434773325
İnstagram Hesabı Bilgileri- www.instagram.com/dmdahmetsami