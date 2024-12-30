Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'DEM - İmralı' açıklaması: Bütünlüğümüzü haleldar eder!

30 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:30

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ve daha sonrasında yapılan açıklamaya ilişkin konuştu. Öcalan'ın Kürtlerin temsilcisi olmadığını altını çizen Ağıralioğlu, "Öcalan'ı Kürtlerin temsilcisi gibi algılatabilecek her hamle memleket, millet bütünlüğümüzü haleldar eder" dedi.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti! Sırrı Süreyya Önder: Eski süreçlerden daha çok umutluyum

DEM Parti'nin İmralı ziyareti! Sırrı Süreyya Önder: Eski süreçlerden daha çok umutluyum

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DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti: Görüşmenin detayları belli oldu! Abdullah Öcalan TBMM'yi işaret etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin konuştu.

Sürece başından bu yana hassasiyetle yaklaştıklarını söyleyen Ağıralioğlu, açıklamalar karşısında gerekli ikazlarda bulunduklarını, yanlış bir muhataplık olduğunu ve bununla ilgili endişeler taşıdıklarını belirtti.

"HER HAMLE MEMLEKET, MİLLET BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ HALELDAR EDER""

Ağıralioğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'ı Kürtlerin meşru temsilcisi haline getirmeyle sonuçlanabilecek bu yanlış stratejinin bölgeye, devletin güvenilirliğine, siyasete, siyasete itimada, hem Meclis'e, hem Meclis'teki varlığımızın temsil ettiği memleket bütünlüğüne halel getireceğini söylemekten bıktık, onlar hata yapmaktan bıkmadılar. Öcalan, Kürtlerin temsilcisi değildir. Öcalan'ı, Kürtlerin temsilcisi gibi algılatabilecek her hamle memleket, millet bütünlüğümüzü haleldar eder"

"KİMSENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOKTUR"

Suriye'de PYD'nin varlığına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Türkiye'nin bölgenin en güçlü devleti olduğunu vurguladı. Ağıralioğlu, "Kimsenin topraklarında gözümüz yoktur. Masadaki varlığımız Suriye'nin topraklarına duyduğumuz ilginin değil, Suriye'deki istikrarın bizim bölgemiz için bir zorunluluk olduğuna dair kanaatimizle alakalıdır" diye konuştu.