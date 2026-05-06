Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nda seçim süreci tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 17:28

Yüksek Seçim Kurulu () Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Başkanvekili ise İsmail Kalender oldu. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine 'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi.
Başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.
Bu kapsamda YSK'de yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Yener, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimlerinin mevcut Kurul üyeleriyle yapıldığını, görev süreleri içindeki seçim süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

SERDAR MUTTA KİMDİR?

1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri olarak yapmıştır.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

07.03.2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 05.06.2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamlamıştır. İngilizce bilmekte ve İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi adlı eseri Kazancı Yayınlarında yayınlanmış bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

