Yeniden Refah Partisi'nde deprem! Belediye Başkanı Sezai Çelikten istifa etti 

27 Kasım 2024 19:46 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 20:12

Yeniden Refah Partisi'nden Gemerek Belediye Başkanı seçilen Sezai Çelikten ve belediye meclis üyeleri partisinden istifa etti. Çelikten bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi​'nden aday gösterilerek yüzde 58,91 oy oranıylaGemerek​ Belediye Başkanı​ seçilen Sezai Çelikten, partisinden ayrıldığını duyurdu.

Çelikten'in istifasıyla birlikte, aynı partiden 9 belediye meclis üyesi ve bir il genel meclis üyesinin de görevlerinden istifa​ ettiği belirtildi.

BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Belediye Başkanı Sezai Çelikten'in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu şeklinde belirtildi.