Yeniden Refah Partisi'nde deprem! Mehmet Altıngöz istifa etti

03 Aralık 2024 17:25 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:31

Yeniden Refah Partisi'nde sürpriz bir istifa yaşandı. Partide önemli görevde bulunan ve son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'den Altındağ Belediye Başkan adayı olan Mehmet Altıngöz partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'ndan kopan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi​'nde (YRP) sürpriz bir gelişme yaşandı. Partide önemli görevler üstlenmiş isimlerden Mehmet Altıngöz, parti yönetimine sert eleştirilerde bulunarak istifa​ etti. YRP'nin mevcut yapısıyla sorunlara çözüm üretemeyeceğini belirten Altıngöz, milli görüş ruhunu yansıtmayan kişilerin bulunduğunu söylediği partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savundu.

“ÇÖZÜM ÜRETMEK ADINA YETERLİ GÖRMÜYORUM”

Mehmet Altıngöz yaptığı açıklamada, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Ben, ülkesine karşı sorumluluğunu bilen ve ülküsüne bağlı bir Türk genci olarak, ülkemizin geleceği için mutlaka çözüm üretmem gerektiğine inanıyorum. Yeniden Refah Partisi’nin mevcut yapısıyla bu çözümleri sunamayacağını düşündüğüm için partideki üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım."

“KURULUŞ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI”

Partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan ve bu durumun kendisini derinden üzdüğünü belirten Altıngöz, "Geldiğimiz noktada, partimizin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve ülkemizin geleceği için ihtiyaç duyulan çözümleri üretemediğini üzülerek gözlemliyorum ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GÖRÜŞ RUHUNU YANSITMAYAN KİŞİLER VAR"

Parti içinde milli görüş ruhunu yansıtmayan kişiler bulunduğunu ve bu durumun genç siyasetçilerin önünü tıkadığını belirten Altıngöz, şu açıklamayı yaptı:

"Partimiz çatısı altında milli görüş ruhunu yansıtmayan kişilerin varlığı ve bu kişilerin eylemleri, benim gibi birçok gencin siyasi olarak önünün kesilmesine yol açmıştır. ‘Burada Gelecek Var’ sloganıyla çıktığımız yolda maalesef geçmişin kirli ağlarına takıldık."

“MİLLETE HİZMET YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Mehmet Altıngöz, siyasi çalışmalarını Türk gençliğiyle birlikte sürdüreceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler, istikbalini milletin istikbaline bağlamış Türk gençleri olarak, millete hizmet yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyasi partiler, devletine, milletine, bayrağına ve ülküsüne bağlı gençler için sadece bir araçtır. Baki olan Türk Milleti ve onun sarsılmaz iradesidir."

Mehmet Altıngöz; partideki uzun ve kapsamlı siyasi kariyeri boyunca Hatay​ İl Kuruculuğu, Dörtyol, Payas ve Erzin İlçe Kurucu Başkanlığı, Genel Merkez ARGE Başkan Yardımcılığı, Amasya İl Sorumluluğu, 28. Dönem Ankara Milletvekili Adaylığı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkan Adaylığı gibi önemli sorumluluklar üstlendi.

ALTINGÖZ'ÜN İSTİFASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Özellikle Genel Merkez ARGE Başkan Yardımcılığı görevi sırasında, parti adına hazırlanan tüm projelerin yazarlığını ve koordinatörlüğünü üstlenmiş olan Mehmet Altıngöz’ün istifası parti içinde büyük bir yankı uyandırdı. Altıngöz’ün istifası sonrası parti içindeki tartışmaların derinleşmesi bekleniyor.