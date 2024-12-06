Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Belediye başkanı ve meclis üyeleri görevden ayrıldı

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve meclis üyesi Ali Ömür ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Başkan Topal, yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Topal'ın istıfa açıklaması şu şekilde:

“Saygıdeğer Kıymetli Hemşerilerim, uzun zamandır vatandaşlarımız, STK ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibari ile meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür’le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.”