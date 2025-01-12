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Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı artıyor! Fatih Erbakan rakam verdi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ocak 2025 17:28 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:30
Yeniden Refah Partisi&#039;nin üye sayısı artıyor! Fatih Erbakan rakam verdi

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı oy oranıyla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) üye sayısı giderek artıyor. Genel Başkan Fatih Erbakan, üye sayısındaki artışı açıklayıp rakam verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, partisinin hızla yükseldiğini söyleyip üye sayısında son durumu açıkladı.

BİR YILDA 260 BİN YENİ ÜYE

Üye sayılarının artış gösterdiğini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 1 senede 260 bine yakın üye artışı gerçekleştirdik. Bu muazzam başarı hepimizin başarısıdır." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı artıyor! Fatih Erbakan rakam verdi - 1. Resim

MİLLİ GÖRÜŞ'E DAVET

Milletin teveccühünü kazandıklarını dile getiren Fatih Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisine davet etti. Erbakan, kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yaptı.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı artıyor! Fatih Erbakan rakam verdi - 2. Resim

YRP'NİN ÜYE SAYISI 600 BİNİ AŞTI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 168 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 622 bin 847 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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