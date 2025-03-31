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 | Baran Aksoy

Yıllar sonra ilk bayramlaşma! AK Parti'den DEM Parti'ye ziyaret

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin bayramlaşması sürüyor. MHP'nin ardından AK Parti heyeti de DEM Parti'yi ziyaret etti. Bayramlaşma sırasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verildi.

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Yıllar sonra ilk bayramlaşma! AK Parti'den DEM Parti'ye ziyaret
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 14:35

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdü. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, DEM Parti'ye ziyarette bulundu.

Heyette, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu da yer aldı. AK Parti heyetini, DEM Parti adına Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu ile Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı. Türkdoğan, Ramazan Bayramı'nın barış ve demokratik bir toplum için bir vesile olmasını temenni etti.

"TOPLUMUN TAMAMINDA ARTIK BİR HUZUR İSTENİYOR"

Toplum tarafından huzur istendiğini belirten Heyet Başkanı Resul Kurt ise, "Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanımızın buna yoğun desteğiyle ve İmralı'nın da bu konuda barış ve özgürlüklerin korunması ülkemizin huzurlu bir ortama kavuşması için silah bırakması ve bu konuyla ilgili yaptığı çağrı toplum nezdinde de olumlu bir karşılık bulmuştur. Ümit ediyorum ki bu coğrafya kanla, gözyaşıyla, annelerin gözyaşıyla değil huzurla, mutlulukla gerçekten bunu samimi söylüyorum toplumun tamamında artık bir huzur isteniyor" ifadelerini kullandı.

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"ÜMİT EDİYORUM Kİ BU SÜREÇ EN KISA ZAMANDA TAMAMLANIR"

Kurt konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim huzurlu bir ortama kavuşmamız için de hem MHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler. İmralı büyük bir sorumluluk aldı. Çağrıda bulundu ve bu çağrının karşılık bulması toplumda artık bu dönemde bu çağda silahların değil barışın dostluğun konuşulması, çiçeklerin konuşulması, insanların huzurla işlerine, güçlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu süreç en kısa zamanda tamamlanır. Ülkemizin bu alanda bu konuda yapabileceği her şey yapılıyor. Yani bu konuda yani sizin partiniz de üzerine düşeni yapıyor. Süreç içerisinde de ümit ediyorum ki sonuç alınmış olur. En kısa zamanda sonuç alınması da halkı mutlu eder."

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