Sözleri infiale neden olmuştu! Yönetmen İlker Canikligil gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın yankıları sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden alınması sonrası gelen provokasyonlar ve gözaltılar devam ediyor.

RES'EN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul başsavcılığı, Flu TV’nin sahibi yönetmen İlker Canikligil hakkında hakkında "Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı X‘ten duyuran İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, “İlker Canikligil, YouTube kanalında ‘alt sınıf’ olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘order 66’ (toplu katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu” demişti.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma haberinin ardından akşam saatlerinde İlker Canikligil gözaltına alındı ve emniyetteki ifade alma işlemlerini müteakip yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.