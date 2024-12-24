YRP lideri Fatih Erbakan asgari ücret teklifini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, asgari ücret teklifini yeniden dillendirdi. "En düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir" diyen Erbakan, "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalıdır" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı. Bütçe müzakereleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "iyimser bir tablo" çizdiğini ifade eden Erbakan, mali disiplinin sağlanamadığını öne sürdü.
ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ YİNELEDİ!
Partisinin önerilerinin dikkate alınmadığını dile getiren Erbakan, iktidarın 2025'te de aynı hataları sürdüreceğini iddia etti. Erbakan, 2025 yılı asgari ücret teklifini ise yineledi.
"EN AZ 35 BİN TL OLMALI"
Enflasyonla mücadelede izlenen yolun ve yöntemlerin hatalı olduğunu savunan Erbakan'ın sözleri şu şekilde:
"Enflasyonla mücadele edeceğiz diye talebi kısmaya, dar gelirlinin alım gücünü daha da azaltmaya yönelik adımlar atılıyor. Bu, yanlış yöntemdir. Bizim enflasyonumuz talep kaynaklı enflasyon değildir. Enflasyonla mücadele etmek için mutlaka arzı artırmamız gereklidir. 2025 bütçesinde arzın, üretimin artırılmasına yönelik herhangi bir projeksiyon bulunmadığı gibi kaynak ayrımının da yeterli olmadığını açık şekilde görüyoruz. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir."
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şu şekilde;
- Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
- Yüzde 35: 22 bin 952 lira
- Yüzde 36: 23 bin 122 lira
- Yüzde 37: 23 bin 292 lira
- Yüzde 38: 23 bin 462 lira
- Yüzde 39: 23 bin 632 lira
- Yüzde 40: 23 bin 802 lira
- Yüzde 41: 23 bin 973 lira
- Yüzde 42: 24 bin 143 lira
- Yüzde 43: 23 bin 313 lira
- Yüzde 44: 24 bin 483 lira
- Yüzde 45: 24 bin 653 lira
- Yüzde 46: 24 bin 823 lira
- Yüzde 47: 24 bin 993 lira
- Yüzde 48: 25 bin 163 lira
- Yüzde 49: 25 bin 333 lira
- Yüzde 50: 25 bin 503 lira