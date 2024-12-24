YRP lideri Fatih Erbakan asgari ücret teklifini açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan​, Meclis​'te gerçekleştirdiği basın toplantısında 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı. Bütçe müzakereleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "iyimser bir tablo" çizdiğini ifade eden Erbakan, mali disiplinin sağlanamadığını öne sürdü.

Partisinin önerilerinin dikkate alınmadığını dile getiren Erbakan, iktidarın 2025'te de aynı hataları sürdüreceğini iddia etti. Erbakan, 2025 yılı asgari ücret teklifini ise yineledi.

Enflasyonla mücadelede izlenen yolun ve yöntemlerin hatalı olduğunu savunan Erbakan'ın sözleri şu şekilde:

"Enflasyonla mücadele edeceğiz diye talebi kısmaya, dar gelirlinin alım gücünü daha da azaltmaya yönelik adımlar atılıyor. Bu, yanlış yöntemdir. Bizim enflasyonumuz talep kaynaklı enflasyon değildir. Enflasyonla mücadele etmek için mutlaka arzı artırmamız gereklidir. 2025 bütçesinde arzın, üretimin artırılmasına yönelik herhangi bir projeksiyon bulunmadığı gibi kaynak ayrımının da yeterli olmadığını açık şekilde görüyoruz. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir."