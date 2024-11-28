YRP lideri Fatih Erbakan da 'kreş' polemiğine girdi: Kapatılmasın ama denetlensin!

28 Kasım 2024 18:25 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:36

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bakanlık yazısı ile patlak veren 'kreş' polemiğine katıldı. "Kreşlerde gerekli birimler tarafından denetim yapılması gerektiğine inanıyoruz" diyen Erbakan, kreşlerin tamamının kapatılması fikrine katılmadıklarını belirtti. 'Kılıçlı yemin' polemiği hakkında da konuşan Erbakan, "Ceza verilen husus ‘Atatürk'ün askeriyiz' demek değil, orada ne denirse densin emir komutaya aykırılıktan dolayı bir ceza verilecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi​ Genel Başkanı Fatih Erbakan​, medya kuruluşlarının temsilcileri ile Ankara​'da bir araya geldi. Erbakan kısa bir zamanda 620 bin üyeye sahip olduklarını ve bunu yaz aylarında 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Partisinin hızla büyüdüğünü aktaran Erbakan, "1 milyon üye hedefine ulaştığınızda 5-6 milyon arasında oy alacaksınız demektir. Biz girdiğimiz her iki seçimde de 5 katı oy aldık. Geçmiş milli görüş partilerinde de bu durum aynıydı. Şu anda biz yüzde 10 ve 1 milyon hedefine yürüyoruz. 8-10 tane belediye başkanının bir şahıs olarak başka bir yere geçmesi bizi etkilemeyecektir." dedi.

ERBAKAN: KREŞLER KAPATILMASIN AMA DENETLENSİN!

CHP'nin AK Parti belediyelerinin kreş açmaması için konuyu yargıya taşıdığını fakat belediyelerde söz sahibi olunca tarafların değiştiğini iddia eden Erbakan, "AK Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir belediye başkan adaylarının ‘her mahalleye kreş açacağız' diye vaatleri var. Fakat CHP kazandığı zaman olmaz açamazsınız, Anayasa Mahkemesi'nin aleyhde kararı var diyor. ‘CHP burada LGBT propagandası yapıyor' deniliyor. Siz kendiniz bu kadar LGBT derneğinin açılmasına müsaade ettiniz ve şu anda da partimizin tüm çağrılarına rağmen kapatmamakta direniyorsunuz. Hem CHP'nin LGBT konusunda görüşlerini bildiğimiz için hem de 4-6 yaş grubuna Kur'an öğretilmesi ile ilgili olumsuz görüşlerini bildiğimiz için kreşlerde gerekli birimler tarafından denetim yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunların topyekün kapatılması görüşüne katılmıyoruz" dedi.

KILIÇLI YEMİN EDEN TEĞMENLER POLEMİĞİ…

Teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin de gazetecilerin sorularını cevaplayan Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetleri, disiplin noktasında en ufak zaafiyet göstermemesi gereken bir kurumumuz. Konunun uzmanları olan komutanlarımız sürekli ifade ediyorlar. Emir komuta zincirine, kurallara aykırı bir şey yapılması kabul edilebilecek bir şey değil. Tamamen ordudan ihraç etmek yerine bir alt seviyesindeki cezalandırılma söz konusu olabilirdi. Bir ihtar olabilirdi. Tamamen askeri hayatlarının sona erdirilmesi fazla oluyor diye düşünüyoruz. Burada meselenin ‘Atatürk'ün askeri' demek olmadığını Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ifade ediyor. Ceza verilen husus ‘Atatürk'ün askeriyiz' demek değil, orada ne denirse densin emir komutaya aykırılıktan dolayı bir ceza verilecek" diye konuştu.