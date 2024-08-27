YRP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Tuncay Özkan'a tepki

27 Ağustos 2024 17:38 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:39

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaret içeren bir ifade kullanmıştı. Özkan'ın bu açıklamalarına peş peşe tepkiler gelmişti. YRP'den de Özkan'a bir kınama geldi.

"BU HAKARETİ KINIYORUZ, AYIPLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik CHP Milletvekili tarafından yapılmış olan hakareti kesinlikle tasvip etmediklerini belirten Kılıç, "Apaçık bir hakarettir. Mahiyeti de bellidir. Siyasete zerafet ve nezaket söylemini kazandırmayı hedefleyen bir siyasi partidir, Yeniden Refah Partisi. Başta Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan olmak üzere Cumhurbaşkanına yönelik olarak yapılmış olan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz" dedi.

"KONUŞURKEN AĞZINDAN ÇIKANI..."

Hiç kimsenin bir diğer siyasi partiye, o camianın başkanına ya da devlet başkanına benzer ifadelerle hakaret yaklaşımlar geliştirmeye hakkı olmadığının altını çizen Kılıç, "Herkesin konuşurken ağzından çıkanı, kulağının duyması mecburiyeti vardır" ifadelerini kullandı.