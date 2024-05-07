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31 Mart yerel seçim sonuçları Resmi Gazete'de ilan edildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 01:32 - Güncelleme : 07 May 2024 01:49
31 Mart yerel seçim sonuçları Resmi Gazete&#039;de ilan edildi

Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları 7 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de ilan edildi. Partilerin aldığı oy oranları kesin olarak belirlenmiş oldu.

Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı ile 31 Mart Yerel Seçimlerinin nihai sonuçları Resmi Gazete'de ilan edildi. 2 Haziran günü 7 merkezde seçimler için halk tekrar sandıklara gidecek.

Yayınlanan kararda, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerdeki katılım oranları ve siyasi partilerin aldığı oy yüzdelerine detaylı olarak yer verildi.

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 1. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 2. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 3. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 4. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 5. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 6. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 7. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 8. Resim

YSK 31 Mart seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de ilan etti - 9. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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