31 Mart yerel seçim sonuçları Resmi Gazete'de ilan edildi

07 May 2024 01:32 - Güncelleme : 07 May 2024 01:49

Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı ile 31 Mart Yerel Seçimlerinin nihai sonuçları Resmi Gazete'de ilan edildi. 2 Haziran günü 7 merkezde seçimler için halk tekrar sandıklara gidecek.

Yayınlanan kararda, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerdeki katılım oranları ve siyasi partilerin aldığı oy yüzdelerine detaylı olarak yer verildi.