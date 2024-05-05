YSK'nın Hatay itirazının gerekçesi öğrenildi 

05 May 2024 18:21 - Güncelleme : 05 May 2024 18:26

Hatay'daki 31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk 346 bin 212 oy alarak zafere uzandı. CHP'nin taratışmaların gölgesinde seçilen adayı Lütfü Savaş ise 343 bin 477 oyda kalarak yakın bir farkla geride kaldı. Sonuçların ardından CHP, itiraz etti ve yeniden sayım talebinde bulundu. Hatay İl Seçim Kurulu, mazbatayı AK Parti'li Mehmet Öntürk'e verirken, CHP'nin itirazları devam etti. CHP, itirazının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından YSK'ya başvurdu.

CHP, YSK'ya yaptığı başvuruda öncelikle oy sayımının yeniden yapılmasını talep etti. Bu talep de reddedilince, partinin gündemi geçersiz oyların sayımına taşındı. Ancak YSK, bu itirazı da reddederek seçim sonuçlarını onayladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK'nın kararına ilişkin açıklamasında "YSK’nın siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyorum" demişti.

"İDDİALAR SOYUT DEĞİL"

YSK'nın ret kararının gerekçesi belli oldu. Kararda, şunlar denildi:

"Olağan itiraz yönünden, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde iddia edildiği gibi kanuna bir aykırılık görülmediğinden, il seçim kurulu kararları usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine, karar verilmiştir. Olağanüstü itiraz yönünden, 298 sayılı Kanun'un 112 ve 130'uncu maddelerinde düzenlenen genel ve soyut iddiaların dikkate alınmayacağı ve somut belgelerle delillendirilmeyen itirazların incelenmeyeceği kuralı karşısında, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Ömer Koçak tarafından sunulan dilekçede yer alan genel ve soyut iddialardan ibaret olan itiraz konusu hususlara itibar edilmemiş ve yapılan olağanüstü itirazın reddine, karar verilmiştir."

"TAM KANUNSUZLUK SAYILAMAZ"

YSK'nın verdiği kararın kesin olduğu ve yeniden inceleme yolunun kapalı olduğu belirtilen kararda, "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da yer alan seçilme yeterliğine ilişkin hükümlerin bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76'ncı maddesindeki amir hükme dayandığından seçilenin Türk olmadığı, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğu, okur-yazar olmadığı ve seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkumiyeti bulunduğu ile ilgili iddia ve itirazların süresine bakılmaksızın ve seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dahi Anayasanın 79'uncu maddesinin verdiği görev ve tam kanunsuzluk hali sebebiyle, Yüksek Seçim Kurulunca her zaman ele alınıp karara bağlanabileceği Kurulumuzca kabul edilmektedir. Muterizin dilekçesinde ileri sürülen hususlar, tam kanunsuzluk olarak değerlendirilen olgu ve olaylar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden itibar edilememiştir. Bu itibarla, gerekçeleri açıklanmış bulunan Kurulumuzun 8/4/2024 tarihli ve 2024/1087 sayılı Kararının kesin olması ve tam kanunsuzluk hali bulunmaması nedeniyle talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir" denildi.