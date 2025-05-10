Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Yücel Koç: PKK’nın fesih kararı Ankara'ya ulaştı!

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında dikkat çekici bir iddiayı paylaştı. Koç, "güvenilir haber kaynaklarına" dayandırdığı bilgiyi aktararak, terör örgütü PKK'nın fesih kararının alındığını ve bu kararın Ankara'ya ulaştığını söyledi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 22:15

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Koç ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Ankara’da göz ameliyatı olduğunu belirtti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1921272690326798499

“TAHMİN EDİLENDEN HIZLI İLERLİYOR”

Yücel Koç, fesih kararının alınmasının aslında bir hafta önce gerçekleştiğini ve Ankara'ya ulaştığını, ancak bu bilginin kamuoyuna duyurulmasının Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle geciktiğini ifade etti. Koç, sürecin tahmin edilenden daha hızlı ilerlediğini ancak kamuoyunun bu bilgilere gecikmeli ulaştığını dile getirdi.

Yücel Koç: PKK’nın fesih kararı Ankara'ya ulaştı!

“ANKARA’YA ULAŞTI”

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, “Haber kaynaklarımızın verdiği güvenilir kaynaklara göre, toplantının 1 hafta önce ypaıldığı ve fesih kararının alındığı ve Ankara’ya ulaştığı sadece Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle gecikme olduğu yönündeydi. DEM Parti’ye de soruldu, doğrulandı. Süreç bildiğimizden ileride ilerliyor ama biz gecikmeli olarak öğreniyoruz. Fesih kararının verilip verilmediğini konuşuyoruz ama bizim aldığımız bilgilere göre fesih kararı Ankara'ya ulaştı. Belki de temkinli yaklaşılıyor. Sağlama alına alına gidiliyor. Fesih işinin tamam olduğu ama bundan sonra bir toplantının daha yapılacağı ve bazı şartların iyileştirilerek (iletişim kanallarının) yapılacağı bekleniyor. İmralı’nın yönetiminde bundan sonraki sürecin yönetileceği yönünde bazı bilgiler var” diye konuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise aynı programda, PKK'nın terör eylemlerini sonlandırma kararı alması durumunda bile Türkiye'deki sürecin tamamlanmasının 1 ila 2 yıl sürebileceği öngörüsünde bulundu. Yarkadaş, “Kongre toplantıları farklı bölgelerde yapılmış. İmralı'da kongrenin bir parçası yapılmış. PKK terör eylemlerini sonlandırıyoruz dese bile Türkiye'deki sürecin tamamlanması 1 yılı aşar, 2 yıla kadar da uzar” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika! PKK kongrenin toplandığını duyurdu
PKK'nın kongreyi toplamasına MHP'den ilk açıklama: Kan ve kin devri kapanmıştır
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.