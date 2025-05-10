Yücel Koç: PKK’nın fesih kararı Ankara'ya ulaştı!

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında dikkat çekici bir iddiayı paylaştı. Koç, "güvenilir haber kaynaklarına" dayandırdığı bilgiyi aktararak, terör örgütü PKK'nın fesih kararının alındığını ve bu kararın Ankara'ya ulaştığını söyledi…

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Koç ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Ankara’da göz ameliyatı olduğunu belirtti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1921272690326798499

“TAHMİN EDİLENDEN HIZLI İLERLİYOR”

Yücel Koç, fesih kararının alınmasının aslında bir hafta önce gerçekleştiğini ve Ankara'ya ulaştığını, ancak bu bilginin kamuoyuna duyurulmasının Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle geciktiğini ifade etti. Koç, sürecin tahmin edilenden daha hızlı ilerlediğini ancak kamuoyunun bu bilgilere gecikmeli ulaştığını dile getirdi.

“ANKARA’YA ULAŞTI”

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, “Haber kaynaklarımızın verdiği güvenilir kaynaklara göre, toplantının 1 hafta önce ypaıldığı ve fesih kararının alındığı ve Ankara’ya ulaştığı sadece Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle gecikme olduğu yönündeydi. DEM Parti’ye de soruldu, doğrulandı. Süreç bildiğimizden ileride ilerliyor ama biz gecikmeli olarak öğreniyoruz. Fesih kararının verilip verilmediğini konuşuyoruz ama bizim aldığımız bilgilere göre fesih kararı Ankara'ya ulaştı. Belki de temkinli yaklaşılıyor. Sağlama alına alına gidiliyor. Fesih işinin tamam olduğu ama bundan sonra bir toplantının daha yapılacağı ve bazı şartların iyileştirilerek (iletişim kanallarının) yapılacağı bekleniyor. İmralı’nın yönetiminde bundan sonraki sürecin yönetileceği yönünde bazı bilgiler var” diye konuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise aynı programda, PKK'nın terör eylemlerini sonlandırma kararı alması durumunda bile Türkiye'deki sürecin tamamlanmasının 1 ila 2 yıl sürebileceği öngörüsünde bulundu. Yarkadaş, “Kongre toplantıları farklı bölgelerde yapılmış. İmralı'da kongrenin bir parçası yapılmış. PKK terör eylemlerini sonlandırıyoruz dese bile Türkiye'deki sürecin tamamlanması 1 yılı aşar, 2 yıla kadar da uzar” dedi.