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 | Baran Aksoy

Son dakika! PKK kongrenin toplandığını duyurdu

Son dakika haberi: Eli kanlı terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu. Kongrede alınan kararların yakın zamanda paylaşılacağı aktarıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 14:18

Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı fesih çağrısı üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920784783065411989/history

PERVİN BULDAN: HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

PKK'nın kongre açıklamasının ardından gelişmeyi değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK: ŞU AN BÜYÜK BİR İŞ BAŞARILIYOR

TGRT Haber ekranlarında kararı değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Biz 1983 hatta 1984 Eruh baskınından bu yana tam 450 milyar dolar teröre bu PKK belasıyla mücadele etmek için para harcamışız. Bu paraları ekonomiye, sağlığa, ülkemizin finansmanına ayırsaydık bugün Türkiye aşağı yukarı 1.5-2 trilyon dolar seviyesinde bir ülke olacaktı. Neredeyse İngiltere seviyesine yaklaşacaktık ekonomik büyüklük anlamında. Şehitler verdik 30.000-35.000 civarında. Şimdi hiçbir ülke terörle 40 yıl uğraşmadı. O yüzden de bugün siyasi iktidarın yani AK Parti - MHP Hükümeti'nin ve buna destek veren bütün muhalefet partileri ve aynı zamanda DEM Parti'de dahil olmak üzere şu an büyük bir iş başarılıyor devlet olarak" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920792139090301076

DEM PARTİ DAKİKALAR ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada PKK'nın kongreyi topladıklarını topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, yaptığı açıklamada "Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz" demişti.

Son dakika! PKK kongrenin toplandığını duyurdu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının artık yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! PKK kongrenin toplandığını duyurdu

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuş ve çağrı yapmıştı. Daha sonrasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mektubu, DEM Parti milletvekilleri tarafından İstanbul'da okunmuştu. Mektupta Öcalan, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshe çağrısı yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuş ve çağrı yapmıştı. Daha sonrasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mektubu, DEM Parti milletvekilleri tarafından İstanbul'da okunmuştu. Mektupta Öcalan, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshe çağrısı yapmıştı.
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