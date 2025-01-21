Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ terörden yargılanacak

21 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:38

Sık sık göçmen karşıtlığı ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün gözaltına alınmıştı. Özdağ'ın terörden yargılanacağı öğrenildi.

Türkiye'de yaşayan yabancılar üzerinden sokakları hareketlendirmeye, odaklanan Özdağ son olarak 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ı hedef aldı.

ANKARA​'DAN İSTANBUL​'A GETİRİLDİ

Özdağ, Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ankara'da gözaltına alınan Ümit Özdağ emniyet güçlerince İstanbul'a getirildi.

Bu kapsamda Özdağ destekçileri dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'daki Vatan Emniyet Müdürlüğü ve adliye etrafında toplanmaya başladı.

Bölgedeki isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak...

DOSYA TERÖR SAVCISINDA

Çolak Özdağ'a ilişkin yeni bir bilgi verdi.

X hesabından paylaşım yapan Çolak, Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına verildiğini aktardı.

Çolak şu ifadeleri kullandı:

Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır.

Bu bilgiye göre Özdağ, terörden yargılanacak.