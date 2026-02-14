Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ramazan kategori
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fatih Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı: On bir ayın Sultanı heyecanla bekleniyor

Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin her köşesinde yaşatmak amacıyla yürüttüğü hazırlık çalışmalarını tamamladı. Camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken, sosyal yardımlar artırıldı, iftar organizasyonları ve kültürel programlar planlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı: On bir ayın Sultanı heyecanla bekleniyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 11:43

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde selatin camileri başta olmak üzere toplam 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Camiler gül suyu ile kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Fatih Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı: On bir ayın Sultanı heyecanla bekleniyor

HER GÜN 600 HANEYE SICAK YEMEK...

Ramazan ayı boyunca fırın, market ve gıda satışı yapan işletmeler zabıta ekiplerince denetlenecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımları sürdürülürken, her gün 600 haneye sıcak yemek ulaştırılacak. Yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara evlerinde sıcak yemek hizmeti verilecek.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında Butik Fatih aracılığıyla çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımı yapılacak. Ayrıca hastanelerde hasta yakınlarına iftar ikramında bulunulacak.

Fatih Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı: On bir ayın Sultanı heyecanla bekleniyor

KÜTÜPHANELERDE İFTAR VE SAHUR İKRAMI

Ramazan ayı boyunca Fatih Kütüphaneleri bünyesindeki Vatan, Merkez, Kalenderhane, Medrese Davutpaşa ve Topkapı kütüphanelerinde iftar ikramı yapılacak. Merkez Kütüphane’de ayrıca sahur ikramı da gerçekleştirilecek. Günlük yaklaşık 2 bin kişiye iftar ve sahur hizmeti sunulması planlanıyor.

Fatih Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı: On bir ayın Sultanı heyecanla bekleniyor

Geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarları kapsamında şehit ve gazi aileleri, yetimler ve sivil toplum kuruluşları ağırlanacak. İlçe genelinde tasavvuf müziği konserleri, mukabele programları ve kadınlara yönelik türbe ve cami ziyaretleri düzenlenecek. Meydanlar ışıklandırılacak, Topkapı Meydanı’nda stantlar kurulacak, etkinlik alanında söyleşiler, dinletiler, programlar düzenlenecek.

Fatih Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı: On bir ayın Sultanı heyecanla bekleniyor

İLK GÜNE ÖZEL ORGANİZASYON

Ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı’nda mehteran gösterisi ve top atışıyla programlar başlayacak.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu belirtti.

Turan, “Fatih, geçmişten günümüze Ramazan aylarını büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşamış bir ilçedir. Bu kutlu ayın feyiz ve bereketini mahalle mahalle hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. İhtiyaç sahiplerine destek olarak, iftar sofralarında buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında yapılan duaların başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Turan, Fatihli ve İstanbullu vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan sofralarına müjde! Gıdada indirim ve sabit fiyat dönemi başlıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti! Fiyatı 150 lira ile 950 lira arasında
ETİKETLER
#Ramazan Etkinlikleri
#Fatih Belediyesi
#Yardım Çalışmaları
#Kültürel Programlar
#Ramazan İkramları
#Ramazan kategori
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.