TGRT Haber
11°
Ekonomi
Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti! Fiyatı 150 lira ile 950 lira arasında

Doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle ön plana çıkan hurma, ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı. En uygun hurmanın kilogramı 150 liradan başlıyor, cinse ve kaliteye göre 950 liraya kadar çıkıyor.

Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti! Fiyatı 150 lira ile 950 lira arasında
12.02.2026
12.02.2026
ayının başlamasına sayılı günler kala ve sofralarının vazgeçilmezi , tezgah ve raflardaki yerini aldı.

Birçok çeşidi bulunan ve bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak bilinen hurma, yılın tamamında bulunabilmesine karşın, özellikle ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde çok daha fazla tüketiliyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle ön plana çıkan hurma, ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı.

Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ramazan yaklaştıkça vatandaşların aklına ilk gelen ürünlerden birinin hurma olduğunu ve bu dönemde hurma tüketiminin arttığını söyledi. Bu doğrultuda hurmaya olan talebin daha da artmasını beklediklerini dile getiren Özkan, vatandaşlara kaliteli ürünleri sunmak için 2-3 ay öncesinden hazırlıklara başladıklarını anlattı.

Talebin ramazan ayının denk geldiği döneme göre değiştiğine işaret eden Özkan, yaz aylarına denk gelen oruçlarda daha tok tutucu ve susatmayacak özelliğe sahip hurmaların, kış aylarındaki oruçlarda ise lifli, sindirimi kuvvetlendirici veya şekeri az olan cinslerin daha fazla tercih edildiğini aktardı.

Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti! Fiyatı 150 lira ile 950 lira arasında

SATIŞTA 30 ÇEŞİT HURMA VAR

Özkan, yaklaşık 30 çeşit hurma satışı yaptıklarını, yoğunlukla Suudi Arabistan ve Medine çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Medine cinslerinden 20-22 çeşit hurmamız mevcut. Onun yanında Irak, Tunus, Mısır ve Ürdün'den birer çeşit var. Yani toplamda 26-27 çeşit hurma satıyoruz. Mevsimine göre 3, mevsimi olmayanlarda da 2 çeşit yaş hurmamız var. Taze hurmalar da mevcut." dedi.

Türkiye'de ramazan, hac ve umre dönemlerinde hurmanın yoğun tüketildiğini bildiren Özkan, ülkede hurmanın tam anlamıyla bilinen bir meyve olmadığını, doğru bilinen yanlışların bulunduğunu söyledi. Hurma alırken, vatandaşların özellikle işlenmiş ürün olmamasına dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çeken Özkan, şu ifadeleri kullandı.

"Hurma, aflatoksin üreten bir meyvedir. Bazı işlemlerden sonra hurma, sağlık açısından uygun olmuyor. Hurmanın üstünde beyaz bir tozu olur, bu hurmayı koruyan bir tabakadır. Satın alırken, bunun olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı ambalajlı ürünlerin hangi şartlarda saklandığı bilinmediği için belli ısıda kabuklanma ve güvelenme başlayabiliyor hurmada. Haliyle bazı ambalajlı ürünler bunlara biraz daha müsait olabiliyor."

Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti! Fiyatı 150 lira ile 950 lira arasında

'FİYATLARDA BEKLENİLEN ÜSTÜNDE BİR ARTIŞ OLMADI'

Özkan, hurmanın besin değerinin çok yüksek olduğunu ve insan için gerekli olan vitaminlerin mevcut olduğunun altını çizerek, ramazan haricinde tüketmeye de uygun kansızlık için demir oranı yüksek ya da şeker hastalarının tükettiği düşük şekerli cinslerin bulunduğunu aktardı.

Hurmanın olgunlaşana kadar sıcak istediğini, sonrasında sıcağı sevmeyen bir meyve olduğuna değinen Özkan, hurmanın alındıktan sonra yıkanmaması gerektiğini vurguladı. Yıkandıktan sonra hurmanın aflatoksin ürettiğini söyleyen Özkan, vatandaşların yiyeceği miktar kadarını yıkayıp veya nemli bezle silip tüketebileceklerini bildirdi. Hurmanın ne kadar serin yerde saklanırsa o kadar uzun ömürlü olacağına değinen Özkan, "Güneş ışığından, nemli veya sıcak ortamlardan uzakta muhafaza ettikten sonra hurma aşağı yukarı 1-1,5 sene kadar kendini korur." diye konuştu.

Özkan, hurmanın kilogram fiyatlarını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Her sene belli oranda piyasa artışı kadar artışlar oluyor, ancak bu yıl beklediğimiz kadar artış olmadı. Çünkü, Medine'de hurma fiyatı çok fazla artmadığı için haliyle çok fazla artış yok. Geçen seneye göre, yüzde 5-6 gibi bir artış oldu, beklenilen üstünde bir artış olmadı. En uygun hurmanın kilogramı 150 liradan başlıyor, cinse ve kaliteye göre 950 liraya kadar çıkıyor. Her hurma iyi hurma veya pahalı hurma iyi hurma demek değil, kaliteyi uyguna satmak veya uygun vermek burada önemli olan."

#ramazan
#hurma
#sahur
#iftar
#besin değeri
#Ekonomi
