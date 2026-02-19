Nevşehir'deki köyde muhtar ev iftarlarını yasakladı! İşte 5 yıldır süren uygulamanın nedeni

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyünde pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine evlere yemek servisi ile başlayan uygulama zamanla gelenek haline geldi. Son 5 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında köy halkı her gün yaklaşık 700 kişilik yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler kurulan sofralarda birlikte yenilirken, gelemeyen yaşlı ve görev başındaki kişilere ise yemekler ulaştırılıyor.

"MUHTARIMIZIN KESİN TALİMATIDIR"

Köyün İmam Hatibi İbrahim Aktaş, uygulamanın dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Beş yıldır burada iftar veriyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, öğrencilerimiz hep birlikte aynı sofrada buluşuyor. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun, yardımlarını esirgemiyorlar. Muhtarımızın kesin talimatıdır, evlerde iftar olmaz. Gelin dolaşın bir tane evde yemek pişmediğini görürsünüz" dedi.

"TOPLU YEMEK YEMEKTEN MUTLUYUZ"

Başka bir vatandaş da her yıl aynı birlikteliğin yaşandığını belirterek, "Herkes yardım ediyor, geliyor temizliyor. Herkesten Allah razı olsun. Burada toplu yemek yemekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Naciye Ateş ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Beş yıldır düzenli yemek yapılıyor, kimse evinde yemek yemiyor. Hep birlikte toplu olarak yiyoruz. Buraya gelmekten mutluyuz, Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

"BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE MANEVİ ORTAMI YAŞAYALIM İSTİYORUZ"

Köy Muhtarı Nihat Ateş ise amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi. Ateş, "İftar programının bu yıl beşinci senesi. Önceden herkes kendi evinde yapıp kendi çevresini çağırıyordu. Biz bunu birleştirdik, herkes aynı çatı altında yesin istedik. Polis, asker, sağlık çalışanı ve havalimanı personelleri nöbette oldukları için yemeklerini alıp gidiyor. Gelemeyenlere de biz götürüyoruz. Ramazan gelince köyde evlerde yemek pişirilmesine razı olmuyoruz, kısacası yasaklıyoruz. Birlik beraberlik içinde bu manevi ortamı yaşayalım istiyoruz. Burada günlük 700 kişilik iftar yemeği çıkartıyoruz" dedi.